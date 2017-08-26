В «Хонде» довольны обновлениями двигателя

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава после пятничных свободных практик на Гран-при Бельгии заявил, что остался доволен обновлениями силовых установок, которые опробовали в «Макларене» на трассе в Спа.

«Сегодня во время обеих практик мы использовали обновлённые силовые установки. Я доволен тем, что мы можем подтвердить их эффективность без каких-либо серьёзных проблем. В целом это был хороший день. Также я доволен, что оба пилота были близки к топ-10, даже несмотря на то, что мы ожидаем сложного уик-энда из-за особенностей трассы.

Жаль, что Стоффель начнёт свою первую домашнюю гонку со штрафом, но мы решили внести изменения в его двигатель как можно раньше. Невзирая на все трудности, он сегодня показал хорошее выступление. Думаю, что оба пилота подходят к квалификации в хорошей форме. Полагаю, что у наших гонщиков есть шанс завоевать очки", — приводит слова Хасегавы пресс-служба «Макларена».