«Уильямс» оштрафовали на € 10 тыс. за нарушение шинных правил

ФИА оштрафовал «Уильямс» на € 10 тыс. за нарушение шинных правил на Гран-при Бельгии Формулы-1. На первой тренировке команды должны сдать один из комплектов резины после 40 минут сессии, чего в «Уильямсе» не сделали.

Сдача шин может быть отложена, если тренировка останавливается красным флагом. Так и произошло в Бельгии, когда сессию остановили из-за аварии пилота «Уильямса» Фелипе Массы. Однако стюарды установили, что его напарник Лэнс Стролл использовал шины, которые нужно сдать, через час после инцидента.

«Уильямс» признал ошибку и принёс извинения. Поскольку нарушение было для команды не первым, стюарды решили оштрафовать её, сообщает F1 Today.