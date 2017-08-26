Петров: в Формуле-1 ни за что не разрешат близко посмотреть на машину

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров рассказал о фестивале «Зажигание».

«Во многих странах за свою карьеру, выступая ещё за «Рено», видел, как проводятся подобные фестивали – это было грандиозно! Рад, что, наконец, и у нас тоже сделали что-то подобное — фестиваль «Зажигание». Хочется, чтобы эта тенденция продолжилась. Раньше зрители не могли вживую посмотреть на лучшие спортивные и ретро автомобили. Это даёт возможность всем желающим прикоснуться к автоспорту по-настоящему. На официальных соревнованиях Формулы-1 ни за что не разрешат близко посмотреть машину, а здесь можно руками потрогать какие-то экспонаты», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.