Коллекцию болидов Михаэля Шумахера отправят на выставку

Коллекция болидов Формулы-1 и памятных предметов Михаэля Шумахера будет выставлена в Кёльне весной следующего года. Подборка машин будет отражать всю карьеру Шумахера от младших серий до чемпионских болидов Ф-1. Также будут выставлены трофеи и шлемы знаменитого гонщика.

«Все, кто ностальгирует по карьере Михаэля, найдут здесь замечательную отправную точку в виде одной из самых важных автоспортивных коллекций», — приводит слова менеджера Шумахера Сабины Кем GP Update.

Шумахер выиграл 91 Гран-при и семь чемпионатов за время выступления в Формуле-1.