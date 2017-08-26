Квят: мой логотип выделяется на фоне того, что принято в Формуле-1

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал появление собственного логотипа и сайта.

«Думаю, что у нас получился интересный логотип, который с одной стороны достаточно минималистичный, а с другой – несёт в себе определенный смысл и выделяется на фоне того, что принято в Формуле-1. И, конечно, я рад, что мы запустили сайт, который станет источником достоверной и, главное, интересной информации обо мне и о Формуле-1. Мы постараемся сделать его максимально интересным!» — цитирует Квята пресс-служба.