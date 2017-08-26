Лауда: не сочувствую Алонсо, он хотел заработать много денег в «Макларене»

Неисполнительный председатель «Мерседеса» Ники Лауда заявил, что Фернандо Алонсо оказался в слабой команде из-за желания получить большой гонорар.

«Никакого сочувствия. Он оказался в таком положении, потому что хотел заработать много денег в «Макларене», — цитирует Лауду F1i.

Также Лауда поделился своим мнением о составе пилотов своей команды.

«До 2019 года далеко — я не волнуюсь. Скоро мы сможем сказать что-то про 2018-й. Лично я очень доволен Боттасом. Думаю, у нас сильнейший состав, потому что Феттель и Райкконен вместе слабее, а Риккардо и Ферстаппен менее стабильны», — сказал Лауда.