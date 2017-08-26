Баттон стал девятым в квалификации «1000 км Сузуки»

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон занял девятое место в квалификации гонки «1000 км Сузуки» японской серии Super GT. Британец выступал на болиде Mugen Honda NSX, который делит с Хидеки Муто и Сайсуке Накадзимой.

«Насладился Q1 сегодня. Попал в небольшой трафик из 23 машин, но в остальном остался вполне доволен своим кругом. Самое главное, мне кажется, нас ждёт хорошая гонка завтра», — написал Баттон в «Инстаграме».

«1000 км Сузуки» станет второй гонкой Баттона в этом сезоне — в мае он выступил на Гран-при Монако Формулы-1.