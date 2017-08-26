Квят оштрафован на 20 мест на старте Гран-при Бельгии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят оштрафован на 20 позиций на стартовой решётке Гран-при Бельгии Формулы-1. Квят получил наказание за смену элементов силовой установки, которая отказала по ходу третьей свободной практики.

В квалификации Квят показал 17-й результат. Помимо него оштрафованы в Бельгии будут Стоффель Вандорн (65 позиций), Фелипе Масса (пять позиций) и Маркус Эрикссон (пять позиций). Вандорн и Масса в квалификации превзошли Квята, в то время как Эрикссон выступил хуже.

Гонка Гран-при Бельгии пройдёт 27 августа.