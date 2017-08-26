Хэмилтон: Шумахер всегда говорил — рекорды нужны, чтобы их бить

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свой 68-й поул-позишн в карьере, благодаря которому он сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера.

«Не могу поверить. Должен хорошенько поблагодарить команду, она восхитительно поработала. Быть впереди „Феррари“ — замечательное чувство. Это одна из моих любимых трасс и проехать на ней подобный круг — мечта. У меня лучшая работа в мире.

Меня поздравили с тем, что я сравнялся с Шумахером по числу поул-позишн. А Михаэль всегда говорил — рекорды нужны, чтобы их бить. А услышать поздравления от Росса Брауна — нечто особенное.

Я постоянно думаю и молюсь за Михаэля. Мне посчастливилось бороться с ним, я всегда им восхищался и восхищаюсь по сей день. Быть наравне с ним — большая часть. Но он всё равно останется величайшим", — цитирует Хэмилтона Sky Sports.