Феттель: Райкконен здорово протащил меня

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признал, что завоевал второе место в квалификации Гран-при Бельгии благодаря своему напарнику Кими Райкконену, который в решающей попытке помог ему слипстримом. Сам Райкконен стал четвёртым.

«У меня было хорошее чувство в первом сегменте, но потом я его упустил. К последнему кругу машина немного ожила. Мне немного повезло, потому что Кими пришлось прервать свой круг, и он здорово протащил меня, что сделало борьбу с Валттери комфортнее», — приводит слова Феттеля Sky Sports.