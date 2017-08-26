Боттас: не понимаю, почему не смог приблизиться к Хэмилтону

Пилот Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий в составе «Мерседеса», прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии, где он стал третьим после напарника, Льюиса Хэмилтона, и пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля.



«В течение всех выходных по какой-то причине я был далёк от поул-позишн. Льюис, безусловно, сделал всё верно, но не понимаю, почему я не смог приблизиться к нему. Мне нужно найти ответы на некоторые вопросы. Баланс у машины был в порядке, но мне не хватало сцепления шин с дорожным покрытием, поэтому я терял время в быстрых поворотах. Да, было трудно бороться за поул, но я хотел занять хотя бы второе место. Жаль, Феттель меня опередил», — приводит слова Боттаса Сrash.

Догнать Шуми. Хэмилтон завоевал поул-позишн в Бельгии Хэмилтон поравнялся с Шумахером по числу поулов, Райкконен помог Феттелю, а Квят не вышел из Q1 — в обзоре квалификации Гран-при Бельгии.