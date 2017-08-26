Квят: сложно сказать, чего можно ожидать от завтрашнего дня

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии, в ходе которой он показал лишь семнадцатое время.

«В этот уик-энд я проехал совсем немного, и это достаточно непросто. Утром у нас были проблемы с силовой установкой и должен сказать, что команда сделала отличную работу, успев подготовить её к квалификации. Я пытался показать максимально хороший результат, но не чувствовал себя комфортно и смог стать лишь семнадцатым.

Так что сложно сказать, чего можно ожидать от завтрашнего дня. Кроме того, я получил штраф, но мы постараемся показать наш максимум. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».