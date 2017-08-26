175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сайнс: обидно стать 14-м, «Торо Россо» рассчитывал на место в первой десятке

26 августа 2017, суббота. 19:06 Авто

Пилот Формулы-1 Карлос Сайнс-младший, выступающий в составе «Торо Россо», прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии, по итогам которой он занял лишь 14-е место.

«Я немного расстроен, что стал 14-м в квалификации, потому что до этого момента уик-энд проходил хорошо. С первой тренировки у меня было всё в порядке, я держался в первой десятке и показывал хорошее время на круге. В квалификации всё было почти так же. Мы начинали, думая, что окажемся в первой десятке, и было очень обидно завершить её на 14-й позиции. Думаю, я выжал из машины всё, что мог, так что нам остаётся только двигаться вперёд. Посмотрим, на что мы окажемся способны в гонке, выходные проходили здорово, так что нет причин полагать, что мы не сможем подняться. Надеюсь, мы сможем завоевать очки», — отметил Сайнс в интервью для пресс-релиза «Торо Россо».

Догнать Шуми. Хэмилтон завоевал поул-позишн в Бельгии
Хэмилтон поравнялся с Шумахером по числу поулов, Райкконен помог Феттелю, а Квят не вышел из Q1 — в обзоре квалификации Гран-при Бельгии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший Формула-1 Гран-при Бельгии
Новости. Авто
26 августа 2017, суббота
19:45 Хюлькенберг: приятно удивило седьмое место
19:41 Боттас: завтра «Мерседес» попробует сделать дубль
19:12 Ки: завтра постараемся сделать для Квята всё возможное
19:06 Сайнс: обидно стать 14-м, «Торо Россо» рассчитывал на место в первой десятке
18:56 Квят: сложно сказать, чего можно ожидать от завтрашнего дня
18:50 Окон: во втором сегменте я был на три сотые секунды быстрее, чем в третьем
18:36 Перес: уверен, что скорость «Форс Индия» позволяла быть впереди «Рено»
18:28 Риккардо: к сожалению, не смогли прибавить в третьем сегменте
18:17 Ферстаппен: сказал бы, что это идеальная квалификация
18:10 Боттас: не понимаю, почему не смог приблизиться к Хэмилтону
18:07 Леклер выиграл первую гонку Формулы-2 в Бельгии, Маркелов — второй
17:54 Масса: машина была неконкурентоспособна
17:28 Алонсо: будь двигатель «Хонды» мощнее, могли бы быть в лидерах
16:59 Маркес выиграл квалификацию MotoGP в Великобритании, Росси — второй
16:31 Феттель: Райкконен здорово протащил меня
16:31 Хэмилтон: Шумахер всегда говорил — рекорды нужны, чтобы их бить
16:30 Текстовая трансляция первой гонки Формулы-2 в Бельгии
16:14 Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу поул-позишн
16:04 Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Феттель — второй, Квят — 17-й
15:47 Квят оштрафован на 20 мест на старте Гран-при Бельгии
14:53 Баттон стал девятым в квалификации «1000 км Сузуки»
14:33 Масса оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Бельгии
14:21 Лауда: обсуждали с Феттелем переход в «Мерседес»
13:50 «Феррари» объявила о продлении контракта с Феттелем до 2020 года
13:30 Марко: «Торо Россо» не может превратить большие инвестиции в очки
13:24 Текстовая трансляция квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1
13:09 Райкконен — лучший на третьей тренировке Гран-при Бельгии, Квят — 18-й
12:23 Источник: Феттель продлил контракт с «Феррари»
12:09 Штраф Вандорна вырос до 65 позиций
11:57 Лауда: не сочувствую Алонсо, он хотел заработать много денег в «Макларене»
11:55 Квят: мой логотип выделяется на фоне того, что принято в Формуле-1
11:34 Петров: разработка спортпрототипа БР-1 идёт без задержек
11:14 Коллекцию болидов Михаэля Шумахера отправят на выставку
10:51 Текстовая трансляция третьей практики Гран-при Бельгии Формулы-1
10:45 Петров: в Формуле-1 ни за что не разрешат близко посмотреть на машину
10:04 «Уильямс» оштрафовали на € 10 тыс. за нарушение шинных правил
09:33 З.Браун: «Макларен» поддержал бы сделку «Хонды» и «Торо Россо»
09:32 Пауэр выиграл квалификацию IndyCar в Гейтвэе
00:49 В «Хонде» довольны обновлениями двигателя
00:22 Палмер: начало уик-энда получилось хорошим, надеюсь, что он так и продолжится
25 августа 2017, пятница
23:56 Хюлькенберг: это была неплохая пятница, и мы показали достойный темп
23:47 Верляйн потеряет пять позиций на старте Гран-при Бельгии
23:36 Перес обвинил Магнуссена в преднамеренной агрессии
22:55 Леклер: Райкконен заслужил новый контракт с «Феррари»
22:23 Стролл: в поворотах «Уильямс» испытывает те же проблемы, что и в Австрии
Все новости RSS
Партнерский контент