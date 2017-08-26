Сайнс: обидно стать 14-м, «Торо Россо» рассчитывал на место в первой десятке

Пилот Формулы-1 Карлос Сайнс-младший, выступающий в составе «Торо Россо», прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии, по итогам которой он занял лишь 14-е место.



«Я немного расстроен, что стал 14-м в квалификации, потому что до этого момента уик-энд проходил хорошо. С первой тренировки у меня было всё в порядке, я держался в первой десятке и показывал хорошее время на круге. В квалификации всё было почти так же. Мы начинали, думая, что окажемся в первой десятке, и было очень обидно завершить её на 14-й позиции. Думаю, я выжал из машины всё, что мог, так что нам остаётся только двигаться вперёд. Посмотрим, на что мы окажемся способны в гонке, выходные проходили здорово, так что нет причин полагать, что мы не сможем подняться. Надеюсь, мы сможем завоевать очки», — отметил Сайнс в интервью для пресс-релиза «Торо Россо».

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