Ки: завтра постараемся сделать для Квята всё возможное

Технический директор «Торо Россо» Джеймс Ки прокомментировал квалификацию Гран-при Бельгии, по итогам которой пилоты его команды Карлос Сайнс и Даниил Квят заняли 14-е и 17-е места соответственно.

«Сегодня на трассе было не то, чего мы ожидали. Мы прогрессировали на протяжении пятницы и в целом были хороши на утренней практике, это по крайней мере касается Карлоса. Мы также нашли проблемы, которые мешали Квяту. Мы с ними справились, но, как оказалось, только лишь для того, чтобы он сумел проехать совсем немного, после чего силовая установка на его болиде отказала. Это расстраивает. В этот уик-энд он не сумел получить никаких данных и ориентиров, так что мы приносим ему извинения. Конечно, завтра мы постараемся сделать для него всё возможное.

Хочу поблагодарить механиков, которые сумели так быстро разобраться с проблемой на болиде Квята. Это было фантастически, и это очередное подтверждение того, что мы можем на них положиться в таких ситуациях.

Что касается Карлоса, то баланс его болида был таким же, как и вчера. В целом на утренней сессии всё было нормально, мы выполнили запланированную программу и получили данные, которые нам были необходимы. В первом сегменте квалификации его машина также была хороша, но с того момента наш прогресс остановился, и время, показанное в первом сегменте, оказалось его лучшим результатом. Мы не смогли найти возможности прибавить в скорости. Команде необходимо понять, что мы упускаем», — приводит слова Ки пресс-служба «Торо Россо».