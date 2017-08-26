Боттас: завтра «Мерседес» попробует сделать дубль

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1, а также поздравил партнёра по команде Льюиса Хэмилтона с завоеванием 68-го поула в карьере.

«Прежде всего хочу поздравить Льюиса с завоеванием 68-го поула в карьере, это просто мегадостижение. Что касается квалификации, то, к сожалению, мне сегодня не хватило темпа, чтобы бороться за победу. Я не знаю точных причин этого. Нам нужно посмотреть некоторые данные телеметрии. Баланс машины был хорош, но я испытывал недостаток сцепления, так что во втором секторе, который отличается быстрыми поворотами, мне пришлось сложно.

Я чувствовал себя более комфортно, когда ехал с полным баком, и это хороший знак для гонки. В целом же управлять новыми болидами в Спа здорово. Они очень быстры, прежде я никогда не сталкивался с этим. Завтра оба болида «Мерседеса» стартуют в топ-3, так что мы попробуем добиться нашей цели и сделать дубль», — приводит слова финна пресс-служба «Мерседеса».