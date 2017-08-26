175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Райкконен: не пытайтесь сделать из моей ошибки чёртову дурацкую историю

26 августа 2017, суббота. 20:31 Авто

Пилот «Феррари» Кими Райкконен резко отреагировал на вопрос журналиста, не специально ли он дал возможность завоевать в квалификации второе место напарнику Себастьяну Феттелю, когда ошибся на быстром круге и затем создал «аэродинамический мешок» для немца.

«Не пытайтесь сделать из этого чёртову дурацкую историю. Я допустил ошибку, возвращался назад, но сделаю всё, чтобы помочь команде в гонке. За этим не стоят никакие другие истории», — приводит слова Райкконена Planet F1.

Из-за ошибки Райкконен стал только четвёртым, а Феттель занял второе место, пропустив вперёд пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Догнать Шуми. Хэмилтон завоевал поул-позишн в Бельгии
Хэмилтон поравнялся с Шумахером по числу поулов, Райкконен помог Феттелю, а Квят не вышел из Q1 — в обзоре квалификации Гран-при Бельгии.
Источник: Planet F1 Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Кими Райкконен Формула-1 Гран-при Бельгии
Новости. Авто
26 августа 2017, суббота
21:01 Алонсо рассматривает несколько вариантов в Формуле-1
20:59 Хэмилтон: поул-позишн – всё ещё лучшая позиция для старта
20:48 В Сочи завершился автоспортивный фестиваль «Зажигание»
20:31 Райкконен: не пытайтесь сделать из моей ошибки чёртову дурацкую историю
20:15 Вольф отрицает, что «Мерседес» вёл переговоры с Феттелем
20:05 Палмер: на протяжении всех выходных, возможно, был в лучшей позиции за весь год
20:04 Э. Николаев: планируем, что новый «капотник» КАМАЗа пойдёт на Дакар
19:45 Хюлькенберг: приятно удивило седьмое место
19:41 Боттас: завтра «Мерседес» попробует сделать дубль
19:12 Ки: завтра постараемся сделать для Квята всё возможное
19:06 Сайнс: обидно стать 14-м, «Торо Россо» рассчитывал на место в первой десятке
18:56 Квят: сложно сказать, чего можно ожидать от завтрашнего дня
18:50 Окон: во втором сегменте я был на три сотые секунды быстрее, чем в третьем
18:36 Перес: уверен, что скорость «Форс Индия» позволяла быть впереди «Рено»
18:28 Риккардо: к сожалению, не смогли прибавить в третьем сегменте
18:17 Ферстаппен: сказал бы, что это идеальная квалификация
18:10 Боттас: не понимаю, почему не смог приблизиться к Хэмилтону
18:07 Леклер выиграл первую гонку Формулы-2 в Бельгии, Маркелов — второй
17:54 Масса: машина была неконкурентоспособна
17:28 Алонсо: будь двигатель «Хонды» мощнее, могли бы быть в лидерах
16:59 Маркес выиграл квалификацию MotoGP в Великобритании, Росси — второй
16:31 Феттель: Райкконен здорово протащил меня
16:31 Хэмилтон: Шумахер всегда говорил — рекорды нужны, чтобы их бить
16:30 Текстовая трансляция первой гонки Формулы-2 в Бельгии
16:14 Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу поул-позишн
16:04 Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Феттель — второй, Квят — 17-й
15:47 Квят оштрафован на 20 мест на старте Гран-при Бельгии
14:53 Баттон стал девятым в квалификации «1000 км Сузуки»
14:33 Масса оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Бельгии
14:21 Лауда: обсуждали с Феттелем переход в «Мерседес»
13:50 «Феррари» объявила о продлении контракта с Феттелем до 2020 года
13:30 Марко: «Торо Россо» не может превратить большие инвестиции в очки
13:24 Текстовая трансляция квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1
13:09 Райкконен — лучший на третьей тренировке Гран-при Бельгии, Квят — 18-й
12:23 Источник: Феттель продлил контракт с «Феррари»
12:09 Штраф Вандорна вырос до 65 позиций
11:57 Лауда: не сочувствую Алонсо, он хотел заработать много денег в «Макларене»
11:55 Квят: мой логотип выделяется на фоне того, что принято в Формуле-1
11:34 Петров: разработка спортпрототипа БР-1 идёт без задержек
11:14 Коллекцию болидов Михаэля Шумахера отправят на выставку
10:51 Текстовая трансляция третьей практики Гран-при Бельгии Формулы-1
10:45 Петров: в Формуле-1 ни за что не разрешат близко посмотреть на машину
10:04 «Уильямс» оштрафовали на € 10 тыс. за нарушение шинных правил
09:33 З.Браун: «Макларен» поддержал бы сделку «Хонды» и «Торо Россо»
09:32 Пауэр выиграл квалификацию IndyCar в Гейтвэе
Все новости RSS
Партнерский контент