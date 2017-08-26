Райкконен: не пытайтесь сделать из моей ошибки чёртову дурацкую историю

Пилот «Феррари» Кими Райкконен резко отреагировал на вопрос журналиста, не специально ли он дал возможность завоевать в квалификации второе место напарнику Себастьяну Феттелю, когда ошибся на быстром круге и затем создал «аэродинамический мешок» для немца.



«Не пытайтесь сделать из этого чёртову дурацкую историю. Я допустил ошибку, возвращался назад, но сделаю всё, чтобы помочь команде в гонке. За этим не стоят никакие другие истории», — приводит слова Райкконена Planet F1.



Из-за ошибки Райкконен стал только четвёртым, а Феттель занял второе место, пропустив вперёд пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Догнать Шуми. Хэмилтон завоевал поул-позишн в Бельгии Хэмилтон поравнялся с Шумахером по числу поулов, Райкконен помог Феттелю, а Квят не вышел из Q1 — в обзоре квалификации Гран-при Бельгии.