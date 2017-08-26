В Сочи завершился автоспортивный фестиваль «Зажигание»

26 августа на «Сочи Автодроме» завершился автоспортивный фестиваль «Зажигание». В масштабном мероприятии приняли участие такие звёзды автоспорта России, как экс-пилот Формулы -1 Виталий Петров, представители легендарной команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев и Айрат Мардеев. В официальном открытии фестиваля принял участие мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Началось мероприятие 25 августа символическим ралли ретро-автомобилей, а продолжилось насыщенной программой на следующий день, 26 августа. Официальная часть фестиваля включала в себя состязание на скорость среди спорткаров GT и гоночных «КАМАЗов», заезды автомобилей серии кольцевых гонок, дрифт, шоу каскадёров и представителей экстремальных видов спорта, а также выступление танцоров. В общей сложности за время фестиваля «Сочи Автодром» посетили более 6200 человек, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.