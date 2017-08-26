Хэмилтон: поул-позишн – всё ещё лучшая позиция для старта

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после победы в квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 поделился ожиданиями от предстоящей гонки.



«Очень счастлив и благодарен команде. Последние две недели прошли замечательно. На этих выходных у меня вообще не было плохих кругов, но завтра будет трудно. Скорость «Феррари» вчера была хорошей, так что в гонке и будут ближе. Отрезок трассы до первого поворота короткий, но поул-позишн – это всё ещё лучшая позиция для старта. Постараюсь, чтобы это сработало», — отметил Хэмилтон для пресс-релиза «Мерседеса».

Догнать Шуми. Хэмилтон завоевал поул-позишн в Бельгии Хэмилтон поравнялся с Шумахером по числу поулов, Райкконен помог Феттелю, а Квят не вышел из Q1 — в обзоре квалификации Гран-при Бельгии.