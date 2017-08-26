Алонсо рассматривает несколько вариантов в Формуле-1

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо признался, что получил целый ряд предложений от команд Формулы-1 и пока намерен продолжать их изучать.

«Я получил несколько предложений. Они поступали ко мне в июне, июле и августе. 60% из них я уже отклонил. Остальные 40% по-прежнему у меня на руках. Но я не спешу определяться с решением. Я определюсь со своим выбором в следующем месяце», — приводит слова испанца Autosport.

Нынешний контракт Фернандо Алонсо с «Маклареном» истекает по завершении текущего чемпионата.