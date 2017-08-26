Райкконен: четвёртое место не катастрофа

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Бельгии, отметив, что четвёртая стартовая позиция не является катастрофой.

«Квалификация прошла немного беспорядочно. На протяжении всей сессии я чувствовал какую-то вибрацию в болиде. Сложно сказать, как сильно она повлияла на время круга, но уж точно не помогла. Всё это разочаровывает, потому как уик-энд проходил довольно гладко. Мне казалось, что у нас есть всё, чтобы выступить хорошо.

Что касается последнего круга, то я начал его хорошо, но затем столкнулся с проблемами в работе шин и совершил ошибку. Четвёртое место не катастрофа. Но этот результат далёк от того, который мне бы хотелось завоевать. Но завтра нас ждёт новый день", — приводит слова финна пресс-служба «Феррари».