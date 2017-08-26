Феттель: мои переговоры с «Мерседесом» — болтовня, не более того

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал продление сотрудничества со Скудерией до 2020 года, отметив, что его целью по-прежнему является завоевание титула в составе итальянской команды.

«Я люблю эту команду и весь персонал, который работает с этим брендом. Мы всё ещё не достигли того, чего мы хотим. Но всё выглядит достаточно хорошо, и нас с „Феррари“ впереди ждёт долгая дорога.

Что касается моих переговоров с «Мерседесом», это всё болтовня, не более того. Всё это время мы работали с «Феррари», и я намеревался остаться здесь. Наша миссия еще не окончена, я всё ещё хочу стать чемпионом в составе «Феррари», — приводит слова немца BBC.