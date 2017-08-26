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Сбой «Хонды» произошёл из-за того, что Алонсо прошёл поворот на полном газу

26 августа 2017, суббота. 22:40 Авто

В ходе второго сегмента квалификации Гран-при Бельгии система ERS на болиде пилота «Макларена» Фернандо Алонсо не сработала. Причиной этому послужил манёвр испанца. Он впервые прошёл поворот «Пуон» на полном газу. Система не поняла, что поворот был уже пройден и посчитала, что болид всё ещё двигается по прямой, где использование дополнительных мощностей не предусмотрено. В результате этого Алонсо потерял 0,5 секунды, что и не позволило ему пройти в финальный сегмент квалификации.

Глава автоспортивного подразделения «Хонды», Юсуке Хасегава, прокомментировал эту ситуацию, отметив, что в дальнейшем принцип работы системы будет пересмотрен.

«Обычно, мы отмечаем на трассе сегмент, где предусматривается использование дополнительной мощности и он выделяется работой дросселя. Иногда пилот прибегает к другим операциям и в такие моменты система путается, это приводит к тому, что система не работает в нужных сегментах. В дальнейшем нам нужно изменить этот принцип работы, чтобы такие инциденты не повторялись», — приводит слова Хасегавы Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Хонда Ф-1 Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Бельгии
Новости. Авто
26 августа 2017, суббота
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