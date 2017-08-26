Вандорн: завтра мне предстоит много работы

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии, в которой ему удалось показать пятнадцатое время. По словам бельгийца, его приоритетной задачей на сегодня была максимальная помощь партнёру по команде Фернандо Алонсо.

«В целом, это была хорошая суббота. Я готовился к гонке на протяжении всего уик-энда, потому что знал, что мне придётся стартовать с последнего места. Сегодня всё заключалось в помощи Фернандо. Мне необходимо было пройти во второй сегмент и попробовать помочь ему попасть в финал квалификации. К сожалению, он не попал в третий сегмент, но теперь мы концентрируемся на завтрашней гонке. Учитывая, что я стартую с конца, мне предстоит много работы.

Надеюсь, что мы сможем рассчитывать на обычную погоду для Спа, такую, какая была в пятницу. Это определённо поможет нам. Сегодня же я пытался помочь Фернандо и делал всё возможное, жаль, что у него не получилось попасть в финальный сегмент. Тем не менее, мы провели отличную командную работу, у нас хорошие отношения. Уверен, что в определённый момент и мне понадобится его помощь.

Этот уик-энд особенный для меня. Здесь много фанатов, а присутствие друзей и семьи вдохновляет меня и добавляет мотивации", — приводит слова Вандорна пресс-служба «Макларена».