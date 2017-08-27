В «Пирелли» намерены провести расследование в связи с деформацией шин в Спа

В «Пирелли» приняли решение выяснить причины того, почему комплекты резины, представленные на Гран-при Бельгии, подверглись серьёзной деформации во время квалификации.

Повторы в замедленных съёмках показали, что при выходе из поворотов шины на болидах словно вибрируют. Эта проблема, в частности, привела к повреждению заднего крыла на болиде пилота «Уильямса» Лэнса Стролла.

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола сказал, что никогда прежде не видел такой работы резины, и объявил о начале расследования.

«В данный момент у нас нет достаточно информации, и мы работаем с командами, чтобы лучше понять влияние этого эффекта. Похоже, что это происходит в медленных поворотах. Нам необходимо понимание проблемы, возможно, это происходит из-за сцепления. В этом году сцепление больше, а шины шире, так что это может быть причиной деформации», — приводит слова Изолы Autosport.