Камара завоевал победу во второй гонке Формулы-2 в Бельгии, Маркелов — сошёл

Бразильский пилот MP Motorsport Сетте Камара завоевал победу во второй гонке Формулы-2 на этапе в Бельгии. Второе место досталось Ник де Врис, третьим к финишу пришёл пилот Russian Time Лука Гьотто.
Артём Маркелов не сумел завершить гонку из-за технических проблем.
Формула-2. Бельгия. Вторая гонка
1. Сетте Камара (MP Motorsport)
2. Ник де Врис (Rapax) +0,6
3. Лука Гьотто (Russian Time) +2,4
4. Норман Нато (Pertamina Arden) +3,1
5. Шарль Леклер (Prema Racing) +3,8
6. Роберто Мери (Rapax) +4,8
7. Антонио Фуоко (Prema Racing) +5,4
8. Оливер Роуленд (DAMS) +5,8
9. Николас Латифи (DAMS) +6,6
10. Сантино Ферруччи (Trident Racing) +9,2.