Палмер потеряет 5 мест на старте гонки Гран-при Бельгии

Пилот «Рено» Джолион Палмер оштрафован на пять позиций в связи с заменой коробки передач, сообщает Autosport. Таким образом, британец, занявший вчера 10-е место в квалификации, будет стартовать лишь с пятнадцатой позиции.

О проблемах с коробкой передач на болиде британца было известно ещё вчера. Попав в финальный сегмент квалификации, он так и не сумел выйти на трек именно из-за этого. Теперь же выяснилось, что проблема может быть устранена лишь посредством замены коробки передач.

Ранее штрафы на Гран-при Бельгии получили Стоффель Вандорн (65 мест), Даниил Квят (20 мест), Фелипе Масса (5 мест), Паскаль Верляйн (5 мест) и Маркус Эрикссон (5 мест).