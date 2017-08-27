Вассёр: решение о пилотах примем в течение двух недель вместе с «Феррари»

Глава «Заубера» Фредерик Вассёр заявил, что решение о паре пилотов на следующий сезон, вероятнее всего, будет принято в течение следующих двух недель. При этом функционер отметил, что вопрос о составе команды будет решаться вместе с «Феррари».

«Я знаком с обоими пилотами команды. Когда Паскаль выиграл сезон DTM в 2015 году, у меня в этой серии была команда. Что касается Эрикссона, то он провёл одну гонку в 2010 году за мою команду в GP2.

Прежде чем принять какое-то решение, я хочу провести с ними какое-то время, но вопрос пилотов также будет обсуждаться и с «Феррари». Велика вероятность, что мы примем решение о пилотах на следующий сезон в течение следующих двух недель», — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.