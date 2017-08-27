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Вассёр: решение о пилотах примем в течение двух недель вместе с «Феррари»

27 августа 2017, воскресенье. 14:28 Авто

Глава «Заубера» Фредерик Вассёр заявил, что решение о паре пилотов на следующий сезон, вероятнее всего, будет принято в течение следующих двух недель. При этом функционер отметил, что вопрос о составе команды будет решаться вместе с «Феррари».

«Я знаком с обоими пилотами команды. Когда Паскаль выиграл сезон DTM в 2015 году, у меня в этой серии была команда. Что касается Эрикссона, то он провёл одну гонку в 2010 году за мою команду в GP2.

Прежде чем принять какое-то решение, я хочу провести с ними какое-то время, но вопрос пилотов также будет обсуждаться и с «Феррари». Велика вероятность, что мы примем решение о пилотах на следующий сезон в течение следующих двух недель», — приводит слова Вассёра официальный сайт Формулы-1.

Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
Теги
Заубер Феррари Маркус Эрикссон Паскаль Верляйн Фредерик Вассёр
Новости. Авто
27 августа 2017, воскресенье
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