Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Бельгии, Квят — 12-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал победу в гонке Гран-при Бельгии. Второе место досталось лидеру чемпионата, пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лидеров замкнул гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал двенадцатым.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +2,358
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +10.791
4. Кими Райкконен («Феррари») +14,471
5. Валттери Боттас («Мерседес») +16,456
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +28,087
7. Ромен Грожан («Хаас») +31,553
8. Фелипе Масса («Уильямс») +36,649
9. Эстебан Окон («Форс Индия») +38,154
10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +39,447
11. Лэнс Стролл («Уильямс») +48,999
12. Даниил Квят («Торо Россо») +49,940
13. Джолино Палмер («Рено») +53,239
14. Стоффель Вандорн («Макларен) +57,078
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:07,262
16. Маркус Эрикссон («Заубер») +1:09,711
Серхио Перес («Форс Индия») – не финишировал
Фернандо Алонсо («Макларен») – не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал
Паскаль Верляйн («Заубер») – не финишировал.