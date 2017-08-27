Райкконен: это был вовсе не обязательный штраф

Пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями от гонки Гран-при Бельгии, в частности, финн отметил, что 10-секундный «стоп-энд-гоу», полученный им за быстрое движение под жёлтыми флагами, был совсем не обязательным.

«На мой взгляд, для „стоп-энд-гоу“ не было причин, стюарды посчитали иначе. Машина уже наполовину была за барьерами. Не думаю, что существовала какая-то опасность. Они посчитали необходимым дать мне этот штраф. В этот раз его получил я, в другой раз это будет кто-то другой. Это тот случай, когда присуждать штраф было необязательно, в нём не было необходимости», — приводит слова финна PlanetF1.

Кими Райкконен завершил гонку в Спа на четвёртом месте.