Алонсо: была проблема с мотором, сложная гонка

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал свой сход на Гран-при Бельгии. По ходу гонки испанец постепенно потерял место в очковой зоне.

«Была проблема с мотором. К сожалению, мы потеряли мощность. Это была сложная гонка. Вероятно, очки сегодня были невозможны. Посмотрим, что мы сможем сделать на следующей неделе.

Моё будущее? Посмотрим, что будет в следующую пару недель. Я доволен командой, у нас было три сложных сезона. Но «Макларен» — одна из лучших команд в мире, так что я буду рад работать с ними. Но нам нужно посмотреть, как поменяются вещи в следующую пару недель", — приводит слова Алонсо F1Fanatic.