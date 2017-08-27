175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Алонсо: была проблема с мотором, сложная гонка

27 августа 2017, воскресенье. 18:08 Авто

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал свой сход на Гран-при Бельгии. По ходу гонки испанец постепенно потерял место в очковой зоне.

«Была проблема с мотором. К сожалению, мы потеряли мощность. Это была сложная гонка. Вероятно, очки сегодня были невозможны. Посмотрим, что мы сможем сделать на следующей неделе.

Моё будущее? Посмотрим, что будет в следующую пару недель. Я доволен командой, у нас было три сложных сезона. Но «Макларен» — одна из лучших команд в мире, так что я буду рад работать с ними. Но нам нужно посмотреть, как поменяются вещи в следующую пару недель", — приводит слова Алонсо F1Fanatic.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Бельгии
Новости. Авто
27 августа 2017, воскресенье
18:23 Довициозо выиграл гонку ГП Великобритании MotoGP, Росси — третий, Маркес — сошёл
18:11 Масса: доволен своей отличной гонкой — это словно победа
18:08 Алонсо: была проблема с мотором, сложная гонка
18:05 Шумахер, Ферстаппен с солдатами и стулья на головах. Фотообзор Гран-при Бельгии
17:58 Райкконен: это был вовсе не обязательный штраф
17:51 Райкконен получил три штрафных балла после Гран-при Бельгии
17:32 Ферстаппен: с топ-командами такого не происходит
17:27 Окон: у Переса должен родиться ребёнок — он что, хочет погибнуть?
17:26 Перес: первое столкновение с Оконом моя ошибка, во втором — он был оптимистичен
17:15 Феттель: ждал ошибку со стороны Хэмилтона
17:15 Хэмилтон: Феттель навязал отличную борьбу
17:09 «Форс Индия» запретит Пересу и Окону бороться друг с другом
17:03 Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Бельгии
16:59 Хэмилтон вдвое сократил отставание от Феттеля в общем зачёте, Квят — 17-й
16:48 Баттон стал 12-м в первой гонке после ухода из Формулы-1
16:47 Кубица может провести за «Рено» первую практику Гран-при Малайзии
16:33 Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Бельгии, Квят — 12-й
16:29 Гьотто: хорошие ощущения от второго подиума за два дня
16:18 Маркелов: думаю, я мог снова финишировать на подиуме
15:47 Мик Шумахер впечатлён машиной отца
14:57 Мик Шумахер проехал на болиде отца перед гонкой Гран-при Бельгии
14:28 Вассёр: решение о пилотах примем в течение двух недель вместе с «Феррари»
13:40 Палмер потеряет 5 мест на старте гонки Гран-при Бельгии
13:33 Гасли — о шансах попасть в Ф-1: всё выглядит хорошо, постоянно общаюсь с Марко
12:36 Риккардо — о контактах с «Феррари»: до 2019 года ничего не произойдёт
12:06 Камара завоевал победу во второй гонке Формулы-2 в Бельгии, Маркелов — сошёл
11:36 С 2018 года система «гало» будет использоваться в Формуле-2
11:00 Формула-1. Гран-при Бельгии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00
09:44 Ньюгарден выиграл гонку IndyCar в Гейтвэе
09:00 Формула-2. Бельгия. Вторая гонка. Онлайн-трансляция
04:43 Леклер и Роуленд дисквалифицированы, Маркелов – победитель гонки Ф-2 в Бельгии
00:57 Масса: «Уильямс» движется назад
00:34 В «Пирелли» намерены провести расследование в связи с деформацией шин в Спа
26 августа 2017, суббота
23:46 Вандорн: завтра мне предстоит много работы
23:17 Обновлена таблица составов команд Формулы-1 на сезон-2018
22:40 Сбой «Хонды» произошёл из-за того, что Алонсо прошёл поворот на полном газу
22:19 Феттель: мои переговоры с «Мерседесом» — болтовня, не более того
22:15 Стрельникова: второе место отчасти компенсирует Артёму разочарование от Венгрии
21:54 Райкконен: четвёртое место не катастрофа
21:31 Маркелов: на этот раз избежал ошибки при атаке Роуленда
21:01 Алонсо рассматривает несколько вариантов в Формуле-1
20:59 Хэмилтон: поул-позишн – всё ещё лучшая позиция для старта
20:48 В Сочи завершился автоспортивный фестиваль «Зажигание»
20:31 Райкконен: не пытайтесь сделать из моей ошибки чёртову дурацкую историю
20:15 Вольф отрицает, что «Мерседес» вёл переговоры с Феттелем
Все новости RSS
Партнерский контент