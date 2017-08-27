Алонсо: моя рыночная стоимость никогда не была столь высока

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал о карьерных планах на следующий сезон, а также поделился мнением о ситуации в команде.

«Я всё ещё получаю удовольствие от выступлений. Учитывая предложения, которые у меня есть, думаю, что моя рыночная стоимость никогда не была столь высока. Я рассмотрю все варианты. Но, как вы и сказали, у нас была отличная квалификация и отличный старт, „Макларен“ — классная команда. В нашем активе множество побед.

Все работают очень усердно. Знаю, что некоторые сотрудники спали в этот уик-энд очень мало, так что спасибо всем за приложенные усилия. По большому счёту, нам нужно лишь одно изменение. Надеюсь, что мы найдём оптимальное решение на следующий сезон", — приводит слова испанца Motorsport.