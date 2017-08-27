Грожан: гонка была адская, я сильно устал

Пилот «Хааса» Ромен Грожан подвёл итоги Гран-при Бельгии, где финишировал седьмым.

«Это была адская гонка. Я сильно устал. Знали, что можем быть близки к первой десятке, но не думали, что сможем в неё попасть. Я стартовал не отлично, но атаковал. Износ у „ультрасофта“ был хороший, и мы планировали один пит-стоп.

Я видел, что у «Форс Индия» будет две остановки, и подумал, что, если они сильно не оторвутся, всё будет хорошо. Появился сейфти-кар, и после него я старался догнать «Рено», но он был слишком быстр. Я очень рад и горд за команду. Нам только надо, чтобы рабочее окно шин было стабильнее, так же как и настройки", — цитирует Грожана пресс-служба команды.