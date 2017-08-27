Завершился финальный этап чемпионата России по мотогонкам

26 августа на Moscow Raceway прошёл финальный этап чемпионата России по мотоспорту. Дождливая погода добавила пилотам и механикам команд небольших хлопот. При переходе от дождливой к сухой трассе были падения, одна гонка в классе Supersport прошла под проливным дождём. Но, несмотря на условия и объявленные «дождевые гонки», долгожданные награды заключительного этапа RSBK-2017 нашли своих героев.



Лидер заезда первой гонки класса Supersport Макар Юрченко (SPB Racing Team) на комфортной для себя скорости завершил гонку первым. Зрелищное противостояние развернулось за последующие позиции. Дмитрий Седин, Дмитрий Майоров и Карзаев Владимир показывали все чудеса скорости и стойкости, попеременно пытаясь нагнать друг друга. Но в пылу борьбы за третье место Дмитрий Седин поймал low-side, и его вместе с мотоциклом вынесло за пределы трассы. В итоге серебро у Дмитрия Майорова (ЦСКА «DMC» Панавто Ямаха), третьим стал Владимир Карзаев (Crome Racing Team).



Во второй гонке класса Supersport, которая прошла под проливным дождём, почти всю гонку лидировал Макар Юрченко (SPB Racing Team), но досадное падение не позволило ему праздновать вторую победу за день. В итоге первым к финишу приехал Дмитрий Андреев (ЦСКА «DMC» Панавто Ямаха), его одноклубник Дмитрий Майоров с серебром, а третьим вновь финишировал Владимир Карзаев (Chrome Racing Team).



В первой гонке класса Superbike зрители стали свидетелями ювелирной работы в исполнении Леонова Владимира (SPB Racing Team) и Крапухина Сергея (RWT-MOTORSPORT), которые с филигранной точностью проходили все повороты коварной в дождевых условиях трассы Moscow Raceway. Яркое соперничество за 3-е место разразилось между Владимиром Стрельником (SPB Racing Team) и Михаилом Берестневым (MultiMotor). Финишировали в классе Superbike пилоты в таком порядке: Владимир Леонов, Сергей Крапухин и Михаил Берестнев.



Во второй гонке класса Superbike двойка лидеров выглядела так же: Владимир Леонов (SPB Racing Team) и Сергей Крапухин (RWT Motorsport), а бронзовым призёром стал Владимир Стрельник (SPB Racing Team). Крапухину приходилось не столько играть роль догоняющего Владимира Леонова, сколько оборонять свои тылы в борьбе с Владимиром Стрельником. Активно тесня Сергея, Владимир обошёл соперника. Но к ликованию поклонников Сергея, Крапухин вернул свою позицию и уже более тщательно следил за сокомандниками из SPB Racing Team.



Гонку класса Superbike Evo выиграл Артем Зажигай, 2-е место занял Андрей Доронин (Моя Мечта), Виктор Мочалов (SPB Racing Team) с бронзой.



Первая гонка класса Superbike Evo 2 завершилась победой Михаила Шумилина, следом за ним приехал Станистав Исаев, 3-е место у Евгения Гохгут.



Вторую гонку класса Superbike Evo 2 выиграл Михаил Шумилин (сборная Санкт-Петербурга), вторым приехал Евгений Гохгут (RRT Motorsport), с бронзой его одноклубник Сергей Григорьев.



Гонка в классе Supersport Evo завершилась с таким результатом: 1-е место — Ленар Мансуров (AG Team), 2-е место — Кирилл Мишин, 3-е место — Алексей Филатчев (BikeExpert Project Racing Team).



В классе Stock Open 600 победу праздновал Дмитрий Тринога, следом финишировал Егор Камышников, Александр Торобков — третий в итоговом протоколе гонки.



В классе Stock Open 1000 чемпионство праздновал Вячеслав Муринка (Моя Мечта), следом приехал Данис Вайдас (RWT Motorsport), а замкнул тройку призёров Михаил Хрычев (Скартим BMW Motorrad).



В классе STK 600 чемпионом стал Юрий Яковлев (Race Moto Shop Team), вторым приехал его одноклубник Игорь Зубков, Пётр Акимов (MultiMotor) финишировал третьим.



Максим Решетников праздновал чемпионство в классе STK 1000, вторым стал Павел Ханженков (MultiMotor), Юрий Храмцов (Red Line Team) с бронзой.



В классе Women выиграла Юлия Кукова (Red Line Team).



Этой гонкой RSBK закончил сезон Российского Супербайка-2017, первая гонка следующего года ждёт пилотов и их команды, зрителей и журналистов в мае 2018 года."