«Хонда»: данные не показали проблем с мотором на болиде Алонсо

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава заявил, что данные не показали никаких проблем с мотором на болиде Фернандо Алонсо.

«После блестящего старта Фернандо проводил тяжёлую гонку. Он сообщил по радио о подозрениях на проблему с машиной, и хотя данные ничего не показывали, мы решили сойти с дистанции из предосторожности», — приводит слова Хасегавы F1 Fanatic.

Алонсо досрочно завершил гонку Гран-при Бельгии, сославшись на проблемы с мотором. До этого испанец несколько раз жаловался на работу машины по радио.