Абитебуль: я лично приношу извинения Ферстаппену

Глава «Рено» Сириль Абитебуль поделился впечатлениями от гонки Гран-при Бельгии, упомянув в частности эпизод со сходом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я хочу сказать пару слов о „Ред Булл“. Для них гонка сложилась по-разному. С одной стороны, Даниэль продемонстрировал солидный темп и завоевал подиум, с другой стороны — Макс вынужден был сойти с гонки. Похоже, что проблема заключалась в системе электроники. Я лично приношу извинения „Ред Булл“, и в особенности Максу.

Макс и его фанаты сильно разочарованы, впрочем, как и мы. Мы продолжим плотное сотрудничество с «Ред Булл», чтобы разработать дорожную карту по устранению этих проблем", — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».