Райкконен: мне не хватило скорости, чтобы обогнать Риккардо

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал итоги гонки Гран-при Бельгии, в которой ему удалось показать четвёртый результат. По словам финна, претендовать на большее ему помешала нехватка скорости.

«В целом мы были достаточно конкурентоспособны на протяжении уик-энда. Во время гонки машина была хороша на „софте“, в то время как на „ультрасофте“ после нескольких кругов я испытывал проблемы.

Что касается ситуации с жёлтыми флагами, то, когда я их увидел, я был на прямой и стал смещаться вправо. Уверен, что я двигался не быстрее, чем на любом другом круге. Штраф был неприятен, но, к счастью, на трассе появилась сейфти-кар, и я смог кое-что отыграть.

Я обогнал Боттаса и попробовал догнать Риккардо, но для этого мне не хватило скорости. Он удивил меня хорошим гоночным темпом. Думаю, что сегодняшний результат мог быть и хуже, но четвёртое место — это не то, к чему я стремился. На следующей неделе мы постараемся быть лучше", — приводит слова Райкконена пресс-служба «Феррари».