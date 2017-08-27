Риккардо: сочувствую Ферстаппену

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо остался доволен третьим местом на Гран-при Бельгии.

«Конечно, всегда приятно попасть на подиум. Особенно после того, как оказался в конце первой шестёрки в квалификации. Ты думаешь только о прорыве, так что я верил, что смогу прорваться. У Макса возникла проблема, потом Кими ошибся под жёлтым флагом, и мы отыграли несколько позиций. Но и мой темп после первого отрезка сильно вырос.

Сейфти-кар дал нам возможность рестарта, и мы её использовали, так что я доволен результатом. Сочувствую Максу, у него много провалов в этом сезоне, и не по его вине", — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.