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Хорнер: Прост лично извинился перед Ферстаппеном

27 августа 2017, воскресенье. 22:34 Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что советник «Рено» Ален Прост лично извинился перед Максом Ферстаппеном за отказ мотора на Гран-при Бельгии. До схода голландец шёл на пятом месте.

«Макс снова был в отличном положении и пострадал от отказа мотора не по нашей вине. Наши партнёры по моторам извинились, Ален Прост лично принёс извинения Максу. Как команда мы хотим извиниться перед множеством голландских фанатов, которые приехали поддержать Макса в его домашней гонке», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Рено Спорт Ф-1 Ален Прост Кристиан Хорнер Макс Ферстаппен
Новости. Авто
27 августа 2017, воскресенье
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