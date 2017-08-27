Хюлькенберг: было страшновато ехать бок о бок с Алонсо и Оконом

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг доволен шестым местом на Гран-при Бельгии.

«Я счастлив и приятно удивлён. Я плохо стартовал, но смог отыграться, нырнув внутрь в первом повороте и пройдя Чеко Переса в „Красной воде“. Машина работала лучше, чем вчера, мы были четвёртой командой по скорости, что позволило финишировать в первой шестёрке.

У меня была отличная борьба с Фернандо. Было страшновато, когда мы шли бок о бок втроём с ним и Эстебаном. Фернандо обгонял за счёт DRS и тяги в слипстриме, а потом Эстебан рванул, и я подумал, что хорошо это не кончится. Но, к счастью, вышла отличная борьба. Уверен, она хорошо смотрелась со стороны. Чувствую уверенность перед Монцей", — цитирует Хюлькенберга пресс-служба команды.