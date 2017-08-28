Маркес: когда мотор отказал, подумал о положении в чемпионате

Действующий чемпион MotoGP Марк Маркес признался, что после отказа мотора на Гран-при Великобритании сразу подумал о положении в чемпионате. На момент схода испанец занимал третье место. Не набрав очков в Сильверстоуне, Маркес уступил Андреа Довициозо первое место в чемпионате.

«Когда мотор отказал, я думал не о причине этого, а о чемпионате. Неприятно терять маленькое преимущество, что у нас было перед гонкой, по такой причине. Но это часть гонок, так бывает. Главное, что мы боролись за победу», — приводит слова Маркеса Autosport.