Росси: за пять кругов до финиша думал, что могу выиграть

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси признался, что надеялся на победу на Гран-при Великобритании. Итальянец финишировал третьим.

«Мы немного беспокоились, ведь я знал, что у нас будут проблемы на последних кругах. Но, честно говоря, за пять кругов до финиша я думал, что могу выиграть. К сожалению, я немного потерял скорость. Проблемы были слишком велики, и Дови с Мавериком меня обогнали. Это было печально, ведь я был недостаточно силён, чтобы контратаковать. Но я остался доволен, так как целью был подиум», — приводит слова Росси Autosport.