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Росси: за пять кругов до финиша думал, что могу выиграть

28 августа 2017, понедельник. 01:00 Авто

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси признался, что надеялся на победу на Гран-при Великобритании. Итальянец финишировал третьим.

«Мы немного беспокоились, ведь я знал, что у нас будут проблемы на последних кругах. Но, честно говоря, за пять кругов до финиша я думал, что могу выиграть. К сожалению, я немного потерял скорость. Проблемы были слишком велики, и Дови с Мавериком меня обогнали. Это было печально, ведь я был недостаточно силён, чтобы контратаковать. Но я остался доволен, так как целью был подиум», — приводит слова Росси Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Валентино Росси MotoGP
Новости. Авто
28 августа 2017, понедельник
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