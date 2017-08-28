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Перес: разочарован заявлениями Окона, что я хотел убить его

28 августа 2017, понедельник. 10:06 Авто

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес ответил на претензии своего напарника Эстебана Окона, сказавшего, что тот хотел убить его, когда дважды выдавливал с трассы в Спа. Оба этих инцидента завершились контактом напарников.

«Я очень разочарован его комментарием, в котором он сказал, что я хотел убить его или что-то в этом роде. Я не из тех парней, я не буду давать глупых комментариев.

Я просто хочу сказать вам правду и двигаться дальше. Я думаю, что мы все профессионалы. В прошлом я мог бы многое рассказать, но я не из таких парней.

Я хочу двигаться дальше, и я покажу лучшее, на что способен в оставшихся восьми гонках для своей команды, потому что она этого заслуживает», — написал Перес в своём «твиттере».

Мексиканец отметил, что во втором случае вина полностью лежала на Оконе, поскольку он пытался обогнать в том месте, где это неизбежно привело бы к контакту. «Во втором инциденте я просто держал свою траекторию. Там не было места для двух машин. Была стена и моя машина. Мы в любом случае столкнулись бы. Не нужно было этого делать. Он мог дождаться «Красной воды» и там спокойно совершить свой манёвр», — отметил гонщик.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Серхио Перес Эстебан Окон Формула-1 Гран-при Бельгии
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