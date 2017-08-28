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Хэмилтон считает, что в сейфти-каре в Спа не было необходимости

28 августа 2017, понедельник. 11:47 Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что в появлении на трассе в Спа автомобиля безопасности по ходу гонки Гран-при Бельгии не было никакой необходимости. Во время гонки он в сердцах даже назвал это решение руководства гонки «чушью собачьей».

«На трассе не было ничего опасного. Наверное можно было сказать маршалам, чтобы они приступили к уборке, но они сделали это довольно быстро.

Я думаю, что виртуальная машина безопасности вполне подошла бы нам. На второй прямой не было никаких обломков, их было немного на первой. Но на следующем круге они уже исчезли.

Все эти круги мы проехали позади машины безопасности, которая просто «открыла двери» для соперников. И я думаю, что в пылу момента я был расстроен. Я лидировал в гонке, и соперники оказались очень близко, когда мы сделали эту остановку. И я был не на «ультрасофте». Казалось, будто всё играет против нас», — цитирует Хэмилтона Crash.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Бельгии
Новости. Авто
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