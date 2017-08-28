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Хорнер: Ферстаппен ожидает потери мест на старте в Монце

28 августа 2017, понедельник. 12:14 Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отмечает, что Макса Ферстаппена в Монце ожидает штраф в виде потери мест за перерасход компонентов двигателя. В Бельгии голландец получил четвёртый двигатель внутреннего сгорания перед последней практикой, однако этот мотор отказал в начале гонки. Также голландец использует четвёртый (последний допустимый на сезон) по счёту блок MGU-H.

«Я могу понять его разочарование, большинство из этих проблем находятся вне нашего контроля. Теперь он ожидает штрафа в Монце, и это очень его расстраивает. Наши партнёры по двигателям извинились, они прекрасно понимают, что надёжность их продукта не на том уровне, на котором должна быть.

Максу просто невероятно не повезло. Проблема связана не с машиной, а с двигателем. Мы не знаем, что происходит за кулисами, но «Рено» всегда поставляла одинаковые моторы для обоих пилотов за всю историю нашего сотрудничества», — цитирует Хорнера Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Кристиан Хорнер Макс Ферстаппен
Новости. Авто
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