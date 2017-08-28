Верляйн: для меня нет места в «Заубере» на 2018 год

Немецкий гонщик Паскаль Верляйн считает невысокими свои шансы на сохранение места в «Заубере» на 2018 год. Недавно швейцарская команда объявила, что продолжит в 2018 году использовать моторы «Феррари», причём будет получать актуальные двигатели, а не прошлогодние, как в нынешнем году. Расширение партнёрства породило слухи, что одно из мест в команде достанется протеже «Феррари» Шарлю Леклеру.



«В вопросе продления контракта ситуация выглядит для меня очень напряжённой. Я не думаю, что для меня может быть место в «Заубере» на следующий год. Просто для «Феррари» имеет смысл продвигать туда своих молодых пилотов», — цитирует Верляйна Motorsport-Total.