Окон принял извинения Переса за первый контакт в Спа

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон принял извинения Серхио Переса за первое столкновение в гонке Гран-при Бельгии. Ранее мексиканец признал, что в первом контакте на трассе вина лежала на нём, а за второй инцидент авозложил вину на Окона.



«В пылу момента и будучи вовлечённым в опасную ситуацию, я был очень расстроен. Но мы движемся дальше. Мы одна команда, и я принимаю извинения моего напарника Мы хотим работать вместе лучше. Я хочу, чтобы «Форс Индия» добилась успеха, и я уверен, что как команда мы оставим позади эту ситуацию, чтобы вместе добиться большего успеха», — сообщил Окон в своём «твиттере».