175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Алонсо выдвинул «Макларену» ультиматум

28 августа 2017, понедельник. 14:36 Авто

По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, испанский гонщик Фернандо Алонсо поставил «Макларену» ультиматум в ходе переговоров о возможном продлении контракта. Действующее соглашение Алонсо с британской командой рассчитано до конца текущего года. AmuS утверждает, что Алонсо не намерен оставаться в команде, если она продолжит использовать моторы «Хонда».

«Согласно нашим источникам, Алонсо дал понять своей команде, что останется, если у неё будет другой поставщик моторов. Не имеет значения какой», — сообщает немецкое издание.

Сам Алонсо факт выдвижения ультиматума не подтверждает.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Фернандо Алонсо контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
28 августа 2017, понедельник
15:10 Мика Сало встал на защиту решения о штрафе Райкконена в Спа
14:36 Алонсо выдвинул «Макларену» ультиматум
13:34 Окон принял извинения Переса за контакт в Спа
13:24 Гелаэл отработает на четырёх пятничных тренировках с «Торо Россо»
13:06 Верляйн: для меня нет места в «Заубере» на 2018 год
12:58 «Форс Индия» предупреждает Окона и Переса о возможном отстранении от гонок
12:14 Хорнер: Ферстаппен ожидает потери мест на старте в Монце
11:47 Хэмилтон считает, что в сейфти-каре в Спа не было необходимости
11:03 Риккардо: не знаю, почему у Ферстаппена так часто отказывает техника
10:06 Перес: разочарован заявлениями Окона, что я хотел убить его
09:45 Уайтинг о штрафе Райкконена: не пилоту решать, что опасно, а что — нет
01:00 Росси: за пять кругов до финиша думал, что могу выиграть
00:14 Маркес: когда мотор отказал, подумал о положении в чемпионате
27 августа 2017, воскресенье
23:24 Хюлькенберг: было страшновато ехать бок о бок с Алонсо и Оконом
22:34 Хорнер: Прост лично извинился перед Ферстаппеном
22:23 Риккардо: сочувствую Ферстаппену
21:49 Ферстаппен: соревнуюсь с Алонсо по количеству сходов
21:15 Хэмилтон справился с Феттелем на рестарте за счёт неверного режима мотора
21:01 Райкконен: мне не хватило скорости, чтобы обогнать Риккардо
20:48 Абитебуль: я лично приношу извинения Ферстаппену
20:40 «Хонда»: данные не показали проблем с мотором на болиде Алонсо
20:32 Тост: надеемся, что в Монце «Торо Россо» завоюет больше очков
20:19 Хорнер: сервис «Рено» не стоит того, что платит «Ред Булл»
20:15 Сайнс: заработанное очко — большая награда
20:02 Перес получил штрафной балл за выезд за пределы трассы в Бельгии
20:02 Квят: хорошо прорвался, учитывая старт из самого конца
19:58 Шварцман дважды был лишён побед на этапе Формулы «Рено» 2.0
19:35 Палмер: Алонсо выпихнул меня с трассы, как Магнуссен Хюлькенберга
19:33 Завершился финальный этап чемпионата России по мотогонкам
19:26 Грожан: гонка была адская, я сильно устал
19:15 Алонсо: моя рыночная стоимость никогда не была столь высока
19:04 Маллья: нет выбора, кроме как ввести командные приказы в «Форс Индия»
18:48 Вольф: в «Мерседесе» удивлены темпом «Феррари»
18:23 Довициозо выиграл гонку ГП Великобритании MotoGP, Росси — третий, Маркес — сошёл
18:11 Масса: доволен своей отличной гонкой — это словно победа
18:08 Алонсо: была проблема с мотором, сложная гонка
18:05 Шумахер, Ферстаппен с солдатами и стулья на головах. Фотообзор Гран-при Бельгии
17:58 Райкконен: это был вовсе не обязательный штраф
17:51 Райкконен получил три штрафных балла после Гран-при Бельгии
17:32 Ферстаппен: с топ-командами такого не происходит
17:27 Окон: у Переса должен родиться ребёнок — он что, хочет погибнуть?
17:26 Перес: первое столкновение с Оконом моя ошибка, во втором — он был оптимистичен
17:15 Феттель: ждал ошибку со стороны Хэмилтона
17:15 Хэмилтон: Феттель навязал отличную борьбу
17:09 «Форс Индия» запретит Пересу и Окону бороться друг с другом
Все новости RSS
Партнерский контент