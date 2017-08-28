Алонсо выдвинул «Макларену» ультиматум

По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, испанский гонщик Фернандо Алонсо поставил «Макларену» ультиматум в ходе переговоров о возможном продлении контракта. Действующее соглашение Алонсо с британской командой рассчитано до конца текущего года. AmuS утверждает, что Алонсо не намерен оставаться в команде, если она продолжит использовать моторы «Хонда».



«Согласно нашим источникам, Алонсо дал понять своей команде, что останется, если у неё будет другой поставщик моторов. Не имеет значения какой», — сообщает немецкое издание.



Сам Алонсо факт выдвижения ультиматума не подтверждает.