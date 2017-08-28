Мика Сало встал на защиту решения о штрафе Райкконена в Спа

Бывший гонщик Ф-1 Мика Сало, который выполнял обязанности стюарда на Гран-при Бельгии, встал на защиту решения судей наказать пилота «Феррари» Кими Райкконена 10-секундным «стоп-энд-гоу» по ходу гонки в Спа.



Финн получил штраф за слишком высокую скорость в режиме двойных жёлтых флагов. Сам Райкконен выразил недоумение по поводу штрафа, отметив, что разбитый болид «Ред Булл», из-за которого и были вывешены жёлтые флаги, на тот момент уже был наполовину за барьерами и не представлял угрозы.



«Это было нарушением правила двойных жёлтых флагов. Мы получили информацию о том, что все пилоты, за исключением Кими, сбросили скорость. На трассе работали люди, которые заталкивали болид («Ред Булл») за заграждения. Всякое может случиться, и Кими не может судить об этом. Правило есть правило, всё просто», — рассказал соотечественник Райкконена в интервью финскому телеканалу C More.