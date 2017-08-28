Феттель: не осталось трасс, которых «Феррари» стоит бояться

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что в нынешнем сезоне Формулы-1 не осталось неудобных для его команды трасс.

«В целом машина была очень хороша. Мы не слишком много поменяли в сравнении с Сильверстоуном, что доказывает, что там мы просто провели плохой уик-энд. Но мы также улучшили машину, особенно в части гоночного темпа.

В Сильверстоуне мы в среднем проигрывали секунду или почти секунду. Так что сделали большой шаг. Я очень доволен, мы на верном пути. Не думаю, что осталась хоть одна трасса, которую нам стоит бояться", — приводит слова Феттеля Autosport.