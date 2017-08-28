Вольф: не станем обсуждать с Хэмилтоном продление контракта до конца сезона

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда пока не ведёт с Льюисом Хэмилтоном переговоров о продлении контракта. Его соглашение истекает в конце 2018 года.

«У „Мерседеса“ с Льюисом очень хорошие отношения. Но мы не станем обсуждать такие темы сейчас, как и до конца сезона в целом. У нас впереди восемь сложных гонок, очень напряжённое время, когда подобные дискуссии вести не следует.

Продолжение сотрудничества с Боттасом на данный момент не вызывает сомнений. Надо только записать все детали на бумаге и посмотреть, как сложится в будущем. Очень велик шанс, что он останется", — цитирует Вольфа F1i.